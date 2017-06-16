Путин заметил «выпады» в свой адрес во время «прямой линии»

Президент Владимир Путин знает обо всех «критических вопросах» и «выпадах» в свой адрес, прозвучавших во время «прямой линии» 15 июня. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Программа вышла в эфир телеканала «Россия 1» вечером 15 июня. Песков заявил, что студия была оформлена таким образом, что президент «не мог не увидеть» всплывающих на большом экране вопросов.

«Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», - уточнил он.

Неудобные вопросы присылали в виде SMS, и они высплывали на экране все четыре часа «прямой линии». Люди жаловались на казнокрадов, злоупотребление властью, «цирк» с подготовленными заранее вопросами, а также интересовались про первую леди страны. Портал «Санкт-Петербург.ру» вел онлайн всего происходящего на «прямой линии».