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Глава Росгвардии сравнил протестные акции в России с "цветной революцией"

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© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

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По его мнению, истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса.

Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов сравнил протестные акции в России с "цветной революцией". Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

"Протестные акции имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и "цветные революции" в других странах. Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса. Под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны", - сказал главком Росгвардии.

В Росгвардии считают, сказал также Золотов, что противодействие общественно-политической дестабилизации должно оказываться, в первую очередь, в информационном пространстве, и, "как отметил президент Владимир Путин, во взаимодействии с гражданским обществом, с опорой на поддержку наших граждан". Он заверил, что Росгвардия активно прогнозирует и анализирует оперативную обстановку и учитывает появление новых форм противоправного поведения и их негативные возможности.

"При этом постоянно совершенствуется подготовка органов управления и личного состава воинских частей, проводятся тренировки по быстрому реагированию, слаженности, повышается мобильность наших подразделений. Вся эта работа идет в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами", - сказал главком Росгвардии.

Одной из основных задач Росгвардии, напомнил он, является противодействие таким "попыткам дестабилизации", добавив, что у возглавляемой им структуры "уже есть подобный опыт".

Росгвардия была создана указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД, в нее вошли ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также вневедомственная охрана. Росгвардия подчиняется непосредственно президенту. Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию, - бывший начальник охраны Владимира Путина.

По последним данным "ОВД-Ифно", полиция задержала на акции протеста в Петербурге 658 человек. Среди задержанных журналист издания "Собака.ру" Ксения Морозова, суд приговорил ее к 10 суткам в СИЗО и штрафу в размере 12 тыс. рублей.

Морозова утверждает, что пришла на митинг по работе, а суд признал ее участницей протеста, в соцсетях пишут, что действительно видели Морозову с шариками с символикой протеста, что говорит о том, что она не просто "работала на митинге". Кроме Морозовой, в отделение попал петербургский фотограф Давид Френкель.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

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