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Минобороны РФ объявило об уничтожении лидера ИГ

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Лидер "Исламского государства" Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади
© Фото: Reuters

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Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в конце мая.

Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в конце мая - 28 мая с 00:35 до 00:45 - в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - сказали в Минобороны РФ.

Среди ликвидированных террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах.

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