В четырех районах Петербурга 16 июня испытают на прочность теплосети

Сегодня, 16 июня, ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети в четырех районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Пушкинском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Выборгском районе испытания пройдут внутриквартальные тепловые сети зоны теплоснабжения от котельных в поселке Парголово по адресам: Выборгское шоссе, 369Б, улица Ломоносова, 78/2.

В Калининском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных Лабораторный проспект, 18/2 и Полюстровский проспект, 71/2.

В Красногвардейском районе пройдут испытания внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных Конторская улица, 18 и шоссе Революции, 51.

В Пушкинском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от котельных в городе Павловск на улице Садовой, 53 и улице Обороны, 6.