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Картина дня: «прямая линия» Путина и новый игрок «Зенита»

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© Фото: digitaltrends.com

Темы дня

Какие важные вопросы были затронуты на 15-ой «прямой линии» с президентом, а также кто вернулся в состав петербургской футбольной команды.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала ежегодная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, она прошла уже в 15-ый раз. Традиционно «линия» длилась четыре часа, главе государства задавали вопросы со всех концов страны – от Москвы от Владивостока.

Как и в прошлом году, жители России недовольны плохим состоянием дорог, а также жилищными условиями – большая часть вопросов поступала от тех, кто живет в деревянных бараках или вагончиках, нового жилья пострадавшим от наводнения или пожаров никто не предоставляет.

Одним из самых часто сказанных слов Путина стало «странно»: таким образом президент отвечал на каждый второй вопрос с жалобой о том, что люди живут плохо. Кроме того, «линия» запомнилась тем, что Путин, который обычно избегает вопросов о личной жизни, все же поделился, что недавно у него родился второй внук, а также рассказал о болезни отца. Портал «Санкт-Петербург.ру» вел онлайн всего происходящего на «прямой линии».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал новый игрок «Зенита». Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (08:55), «Деловой Петербург» (09:10) и «Gazeta.spb» (09:40).

В петербургскую футбольную команду вернулся Дмитрий Богаев. Контракт с 23-летним защитником был подписан накануне, 14 июня. Он рассчитан на три года.

Богаев дебютировал в молодежном составе «Зенита» в 2012 году, через год начал выступать за «Зенит-2», а в 2015 попал в основную команду, приняв участие в семи матчах. После этого футболист перешел в литовский клуб «Паланга», на правах аренды играл за «Тосно».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «Пятый канал» и «Санкт-Петербург.ру».

 

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