Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят в должности

Уволенную библиографа Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяну Шумилову восстановят в должности. Она и РНБ достигли мирового соглашения, сегодня, 15 июня, в Смольнинском районном суде состоялось последнее заседание по иску Шумиловой. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Решение об увольнении РНБ должна признать недействительным, поэтому трудовой стаж библиографа считается непрерванным. Шумилова в начале года выступила с критикой объединения петербургской библиотеки со столичной Российской государственной библиотекой.

В конце января на пресс-конференции она раскритиковала возможное слияние, а позже дала интервью на эту тему. По некоторым данным, ее слова в СМИ увидел министр культуры РФ Владимир Мединский, после чего Шумиловой было предложено уволиться по собственному желанию.

Позже, 3 февраля, библиографу вручили "акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырех часов". Как раз в эти часы она находилась на пресс-конференции. По словам Шумиловой, заведующая была поставлена в известность о том, что библиограф пропустит половину дня из-за пресс-конференции. Вопрос об объединении двух библиотек пока закрыт.