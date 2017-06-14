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Смольный подал новый иск к «Инжтрансстрой-СПб» по «Зенит-арене»

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© Фото: ТАСС

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Комитет по строительству требует от бывшего генподрядчика стадиона 289,5 млн рублей.

Смольный подал новый иск к «Инжтрансстрой-СПб», бывшему генеральному подрядчику «Зенит-арены». Комитет по строительству требует от компании 289,5 млн рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

Ранее суд приостановил производство по еще одному иску Смольного на возврат 2,84 млрд рублей аванса. Причем во время судебного заседания представитель Смольного просил рассмотреть иск как можно быстрее, так как речь идет о возвращении в бюджет Петербурга значительной суммы.

Контракт с «Инжтрансстроем-СПб» был расторгнут Смольным в конце июля 2016 года из-за затянувшихся работ и их качества. Обе стороны обменялись взаимными обвинениями и несколькими исками в суд. Новым генподрядчиком строительства стала компания «Метрострой». ФАС внесла «Инжтрансстрой-СПб» в реестр недобросовестных поставщиков.

Официально стадион уже достроили, на нем пройдут матчи Кубка конфедераций: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

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