В Царском селе открыли 40-метровую смотровую площадку, она работает в Белой башне в Александровском парке. Об этом сообщается на официальной странице музей "ВКонтакте".

"Для павильона "Белая башня" в Александровском парке лето начинается тогда, когда открывается смотровая площадка. И она уже открылась. Это значит, что посетители могут полюбоваться великолепными пейзажами с почти 40-метровой высоты. Особо зоркие в хорошую погоду даже видят очертания Исаакиевского собора", - рассказали сотрудники музея.

Кроме того, в мае в Белой башне начала работать выставка картин Виталия Ермолаева. На ней представлено более десяти работ, на написание которых художника вдохновило Царское село. Виталий Ермолаев иллюстрировал недавно изданную книгу "Царское село. Невыдуманные истории для детей". В нее вошли рассказы о жизни летней императорской резиденции и ее венценосных владельцах.

Режим работы павильона: ежедневно, кроме понедельника и вторника. Обзорные экскурсии проводятся со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. В Белой башне действует интерактивный детский центр. Узнать подробности и записаться на тематические программы и мастер-классы можно по телефонам: (812) 466-80-12, 8 (921) 866-44-14.