Экс-главу ФСИН Реймера приговорили к восьми годам колонии за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера к восьми годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает "Интерфакс".

Реймера признали виновным в хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Кроме срока, ему также назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

Бывшего заместителя Реймера Николая Криволапова приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей.

Третий фигурант дела, директор ФГУП "Центр информационного-технического обеспечения и связи ФСИН" Виктор Определенов получил шесть лет колонии и штраф 700 тыс. рублей.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 годы. В 2015 году, через три года после отставки, его задержали по обвинению в закупке электронных браслетов по завышенным ценам.