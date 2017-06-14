Депутаты ЗакСа требуют вызвать на заседание начальника полиции Петербурга

Депутаты петербургского Законодательного собрания требуют вызвать на заседание, которое пройдет 21 июня, главу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова. Об этом на своей странице в Facebook рассказал парламентарий Максим Резник.

"Депутаты ЗакСа от "Партии Роста", "Яблока" и "Справедливой России" настаивают на вызове в парламент начальника полиции Петербурга, генерала Умнова в связи с событиями 12 июня на Марсовом поле", - написал Резник.

Обращение с требованием вызвать Умнова на час правительства в ЗакСе подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.

Петербургских депутатов интересуют многочисленные задержания на Марсовом поле 12 июня, где прошел несогласованный митинг против коррупции.

"Меня волнуют незаконные задержания петербуржцев, фальсификация протоколов в полиции, также я буду требовать увольнения начальника отдела, где содержали журналиста Ксению Морозову. В принципе имеет смысл ставить на повестку дня и вопрос об увольнении самого Умнова", – цитирует "Фонтанка.ру" Максима Резника.

По последним данным "ОВД-Ифно", полиция задержала на акции протеста в Петербурге 658 человек, в том числе самого Резника, которого сразу же отпустили. Также среди задержанных журналист издания "Собака.ру" Ксения Морозова, суд приговорил ее к 10 суткам в СИЗО и штрафу в размере 12 тыс. рублей.

Морозова утверждает, что пришла на митинг по работе, а суд признал ее участницей протеста, в соцсетях пишут, что действительно видели Морозову с шариками с символикой проеста, что говорит о том, что она не просто "работала на митинге". Кроме Морозовой, в отделение попал петербургский фотограф Давид Френкель.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".