Оракулом Кубка конфедераций станет эрмитажный кот. Сотрудники музея 15 июня выберут наиболее стрессоустойчивого и человеко-ориентированного животного. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

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Идею сделать символом чемпионата кота разработали специалисты Смольного совместно с Издательским домом «Спорт День за Днем» и Государственным Эрмитажем.

«Кубок конфедераций ФИФА 2017 и Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 – это не только праздник спорта, но и презентация страны-хозяйки турниров, ее культурных и природных особенностей», - отметили в комитете.

Котов называют невидимой гвардией, охраняющая наше культурное наследие - нештатные сотрудники Государственного Эрмитажа, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс.

По легенде, первого кота сюда привез сам Пётр I, а позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани. Статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II.

Годы блокады стали единственными, когда Эрмитаж остался без своих усатых хранителей. Говорят, после войны котов в город завозили целыми вагонами, часть из них отправилась на службу в Зимний. С тех пор эрмитажные коты денно и нощно берегут сокровища нации, став одной из любимых городских легенд.

Сейчас на территории музея проживает около 60-70 хвостатых. Каждый год Эрмитаж проводит «День Эрмитажного кота», цель которого – найти самым культурным котам, ценным «сотрудникам» музея, дом и любящую семью. Половина эрмитажных котиков в начале 2017 года переехали из подвала музея в новое пространство «Республика кошек» на Литейном проспекте, 60.