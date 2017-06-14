На развязке КАД с Московским шоссе на два дня перекроют съезд. Причиной закрытия дороги станет ремонт асфальта на 64 километре внутреннего кольца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 18 часов 14 по 16 июня 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности на переходно-скоростной полосе будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленобласть на Московское шоссе», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также сигнальные фонари дежурного освещения. «Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зеленый город».