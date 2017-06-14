Автобус из Пулково будет ходить в центр Петербурга во время Кубка конфедераций

Автобус из Пулково № 39Э будет ходить в центр Петербурга во время Кубка конфедераций. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

С 15 июня по 04 июля (кроме дней проведения матчей – 17, 22, 24 июня и 2 июля) автобус будет следовать до площади Восстания, совершая остановки на площади Победы, у станции метро «Московская» и станции метро «Парк Победы».

Интервал движения составит 20-30 минут. Оплата проезда осуществляется в обычном порядке разовым билетом, электронными проездными, а также банковскими картами.

Непосредственно в дни проведения футбольных матчей маршрут № 39Э будет закрыт. Для болельщиков, прибывающих в аэропорт, в круглосуточном режиме с 05:00 до 05:00 следующего дня будут курсировать автобусы маршрута S1, следующие также до площади Восстания. Проезд в шаттлах будет бесплатным по билету зрителя.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.