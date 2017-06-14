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Френкель: «Коммерсанту» запретили брать мои фотографии из-за задержания 12 июня

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© Фото: Давид Френкель / meduza.io

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При этом в издательском доме отрицают, что отказались сотрудничать с фотографом.

Петербургский фотограф Давид Френкель заявил, что газете «Коммерсантъ» запретили брать его фотографии из-за задержания на акции протеста 12 июня. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Из-за вчерашнего задержания «Коммерсантъ» разрывает со мной договор», - рассказал Френкель, а позднее добавил, что «договор формально не расторгается, просто запрещено редакторам брать фотографии».

«При этом я еще раз повторяю. Журналисты «Коммерсанта» не имеют к этому никакого отношения, и не отвечают никак за это печальное решение», - также добавил фотограф.

После этих сообщений на сайте издательского дома появилась заявление «О ситуации с фотографом Давидом Френкелем».

«Редакция «Ъ» считает необходимым сообщить, что фотограф Давид Френкель не является штатным или внештатным фотокорреспондентом ИД «Коммерсантъ». Редакция ИД при этом сотрудничает и намерена продолжать сотрудничать с Давидом Френкелем на основе договора о праве использования фотографий его авторства издательским домом на стандартных основаниях. На митинге в Петербурге 12 июня редакционных заданий он не выполнял, однако сделанные им в этот день фотографии были использованы редакцией ИД», - говорится в сообщении.

В издании также подчеркнули, что выступают «против задержаний любых сотрудников СМИ на митингах вне зависимости от принадлежности их к конкретному изданию, равно как и против любых неправомерных задержаний участников таких мероприятий».

«Коммерсантъ» неоднократно публиковал фотографии, сделанные Давидом Френкелем. В декабре 2016 года ИД, комментируя нападения на фотографа на несогласованной акции протеста активистов ЛГБТ, называл Френкеля внештатным фотокорреспондентом газеты «Коммерсантъ».

Кроме Френкеля, на митинге 12 июня также был задержан журналист издания «Собака.ру» Ксения Морозова, она отсидит 10 суток и заплатит штраф 12 тыс. рублей за работу на митинге, так как суд признал ее участницей протестной акции. Совет по правам человека создал специальную комиссию по защите прав работающих на митингах журналистов.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».

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