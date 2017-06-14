СПЧ создал комиссию по защите прав работающих на митингах журналистов

Совет по правам человека (СПЧ) создал специальную подкомиссию по защите прав работающих на митингах журналистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Работа будет идти в рамках постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности. Возглавил специальную подкомиссию член СПЧ, главный редактор "МК" и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций", - отметил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Ранее стало известно, что аресты после протестов 12 июня коснулись не только участников акции - журналист издания "Собака.ру" Ксения Морозова отсидит 10 суток и заплатит штраф 12 тыс. рублей за работу на митинге, так как суд признал ее участницей протестной акции.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".