В четырех районах Петербурга 14 июня испытают на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

«Теплосеть Петербурга» займется испытаниями в Московском и Фрунзенском районах, а ГУП «ТЭК СПб» - в Невском и Приморском.

В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

проспект Космонавтов - от Бассейной улицы до Дунайского проспекта; от Бассейной улицы до улицы Типанова (боковой проезд); от улицы Типанова до Дунайского проспекта (газон, четная сторона), улица Звездная - от Витебского проспекта до улицы Ленсовета (газон, нечетная сторона), улица Орджоникидзе - от улицы Ленсовета до проспекта Космонавтов; от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина (проезжая часть, четная сторона), от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов, Южный рынок, улица Орджоникидзе - от Московского проспекта до проспекта Космонавтов (газон), Южное шоссе - от Витебского проспекта до проспекта Космонавтов (проезжая часть), Бассейная улица - от Витебской железной дороги до проспекта Юрия Гагарина (газон, четная сторона) улица Ленсовета - от улицы Орджоникидзе до дома №23 по Алтайской улицы (проезжая часть, нечетная сторона).

В зону испытаний Фрунзенского района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

улица Малая Балканская - от Будапештской улицы до улицы Димитрова, улица Белградская - от улицы Димитрова до улицы Турку, улица Турку - от улицы Белградской до улицы Будапештской, улица Белы Куна - от улицы Будапештской до Фарфоровского поста, улица Софийская - от улица Белы Куна до дома №39/1 по улицы Софийской, улица Пражская - от улицы Белы Куна до улицы Фучика, улица Будапештская - от улицы Белы Куна до улицы Фучика.

В Невском районе пройдут обширные испытания на магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении второй Невской котельной по адресу: Ивановская улица, 36а, включая квартала: 122, 123, 116/4, 111, 108-110, 27, в границах улиц: Седова, Ивановской, Бабушкина, Фарфоровской, Железнодорожного проспекта, улицы. Кибальчича, а также улицы Цимбалина.

В Приморском районе будут испытаны сети от котельной по адресу Приморская улица, 48а, Лахта.