В Петербурге 14 июня ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, днем местами. Ветер северный 8-13 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 03:36, закат будет в 22:21. После заката температура воздуха опустится до плюс 11 градусов, ветер стихнет до 4 м/с.