В Петербурге арестованы 14 участников протеста 12 июня

В Петербурге арестованы 14 участников протеста, который прошел 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщили в Дзержинском районном суде.

Всего сегодня были рассмотрены дела 26 задержанных на акции, на них составлены протоколы по статьям 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции).

"Наказанию в виде административного ареста от пяти до десяти суток подверглись 14 человек, 12 оштрафованы", - говорится в сообщении суда.

Ранее также стало известно, что аресты коснулись журналиста издания "Собака.ру" Ксению Морозову, она отсидит 10 суток и заплатит штраф 12 тыс. рублей за работу на митинге, так как суд признал ее участницей протестной акции.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».