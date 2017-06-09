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Вишневский просит Полтавченко защитить парк Малиновка от застройки

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© Фото: Twitter / @yabloko_spb

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Он направил письмо в Смольный с предложением отклонить закон об изменении Генплана.

Депутат петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» попросил губернатора Георгия Полтавченко защитить парк Малиновка от застройки. Парламентарий направил письмо в Смольный с предложением отклонить закон об изменении Генплана.

«Прошу вас отклонить указанный закон с внесением поправки о возвращении зоны Р2 на указанном участке в парке Малиновка. Также прошу вас подтвердить свою ранее высказанную позицию о недопустимости застройки данного участка», - говорится в тексте письма.

Кроме того, Вишневский написал на своей странице в Facebook, что встретился сегодня, 9 июня, с вице-губернатором Петербурга Игорем Албиным, где также был затронут вопрос застройки парка Малиновка.

"Был у вице-губернатора Игоря Албина. Обсуждали много тем. Главное: с его стороны - твердое обещание, что никакой застройки парка Малиновка не будет", - написал Вишневский, добавив в комментариях, что верит обещанию Албина.

Двумя днями ранее Албин уже заявлял, что застройки парка Малиновка не будет, несмотря на то, что депутаты ЗакСа уже одобрили Генплан с застройкой парка. Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок.

Решение парламента возмутило жителей Красногвардейского района, защитники парка Малиновка выйдут с пикетами на Невский проспект, провести массовый митинг им не разрешают.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью. При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено.

 

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