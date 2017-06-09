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Кубок конфедераций на месяц ограничит движение транспорта в Петербурге

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© Фото: Instagram / @ivanov1aleksandr

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Будут организованы зоны публичного просмотра матчей чемпионата.

Кубок конфедераций на месяц ограничит движение транспорта в Петербурге. Будут организованы зоны публичного просмотра матчей чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С нуля часов 10 июня до нуля часов 10 июля движение транспортных средств будет ограничено по следующим участкам автомобильных дорог:

1) Организовано одностороннее движение на наб. реки Мойки от наб. Лебяжьей канавки до Аптекарской улицы, Конюшенном переулке от наб. реки Мойки до Конюшенной площади, Большой Конюшенной улице на участке от Конюшенной площади до Волынского переулка.

2) Организовано двустороннее движение на Большой Конюшенной улице в направлении от Волынского переулка до Шведского переулка.

3) Ограничено движение по участку наб. канала Грибоедова от Невского проспекта до Чебоксарского переулка.

С нуля часов 10 июня до нуля часов 10 июля движение транспортных средств будет полностью прекращено по следующим участкам автомобильных дорог:

1) Конюшенная площадь.

2) Участок на Большой Конюшенной улице от Шведского переулка до Конюшенной площади.

3) Царицынский проезд.

4) Участок на наб. канала Грибоедова от Конюшенной площади до Чебоксарского переулка.

5) Участок на наб. реки Мойки от Марсова поля до Аптекарского переулка.

Схема ОДД доступна по этой ссылке.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

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