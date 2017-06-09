В Петербурге отменили разводку мостов из-за Дня России

В Петербурге отменили разводку мостов из-за празднования Дня России. В ночь с 12 на 13 июня все мосты Северной столицы, кроме Тучкова, будут сведены. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

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После полуночи автомобилисты смогут спокойно передвигаться в нужном направлении через любую переправу, за исключением Тучкова моста, он закрыт для движения по ночам до 23 июля из-за реконструкции.

Актуальный график разводки мостов размещен на главной странице «Мостотреста». В ночь с 12 на 13 июня также добавлены ночные автобусы, они будут курсировать с 00:00 до 06:00 каждый 30 минут.