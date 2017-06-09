Роспотребнадзор назвал водоемы Петербурга, где можно купаться. По итогам проверки 24 водных объектов к летнему сезону разрешили купаться только в озере «Безымянное» в Красносельском районе.

Санитарные нормы нарушены на реке Ижора в Колпинском районе, в первом, втором и третьем Суздальском озере (Верхнем, Среднее, Нижнее) в Выборгском районе, в Ольгинском водоеме Выборгского района, в Колонистском пруде Пушкинского района.

Кроме того, полностью не соответствует нормам для купания озеро Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый»), Финский залив (пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий» и «Морские Дубки»), река Малая Невка (пляж Приморского парка Победы), а также река Нева (пляж Петропавловской крепости, который закрыли на месяц).

«В связи с тем, что часть зон рекреации, используемых для массового отдыха населения с купанием, не благоустроена, качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания. Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», - отметили в петербургском Роспотребнадзоре.

Озере «Безымянное», где разрешено купаться, очень популярно среди горожан, здесь хороший пляж, но на нем всегда много людей. Вода в озере теплая, глубина небольшая, можно смело купаться не только взрослым, но и детям, поэтому «Безымянное» - идеальное место для семейного отдыха.