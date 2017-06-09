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В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за Дня России

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© Фото: РИА «Новости»

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Несмотря на то, что праздник 12 июня, ограничения начнутся уже 10 июня.

В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С нуля часов 10 июня до 20 часов 12 июня движение транспортных средств будет ограничено по площади Островского путем закрытия движения участка от Невского проспекта до переулка Крылова.

Кроме того, с 12:00 до 14:15 в день праздника 12 июня движение транспортных средств будет полностью прекращено по площади Островского, а с 14 до 15 часов 12 июня по Невскому проспекту от площади Островского до Дворцовой площади поэтапно по ходу движения участников колонны. Схемы ОДД доступна по этой ссылке.

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