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Google и Facebook ищут менеджеров "по взаимодействию с властями РФ"

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© Фото: bandt.com.au

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Вакансии объявлены в московский офис Google и в офис Facebook Варшавы.

Американские компании Google и Facebook ищут менеджеров по взаимодействию с властями РФ. Вакансии объявлены в московский офис Google и в офис Facebook Варшавы. Об этом сообщает "Интерфакс".

В московский офис Google ищут человека, который будет взаимодействовать с политиками в составе правительства и за его пределами, а также консультировать команду относительно местных особенностей развития и продвижения сервисов.

От кандидата требуется опыт взаимодействия с чиновниками и госструктурами, способность легко вникать в сложные технические и политические вопросы, а также чувство юмора и отличные коммуникативные навыки.

Facebook предлагает работу в Варшаве кандидату, который сочетает в себе "страстный интерес к сервисам, подобным Facebook, и глубокое понимание политической и законодательной динамики в России".

Он должен будет оповещать коллег об особенностях местного законодательства и его изменениях, которые касаются работы Facebook, представлять компанию на встречах с чиновниками и вырабатывать официальную позицию команды по тем или иным общественным вопросам.

От соискателей требуют идеальное знание русского и английского языков, опыт работы с политиками и чиновниками "самого высокого уровня" и "страстная вера в общественную пользу интернета и Facebook в частности".

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