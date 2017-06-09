В семи районах Петербурга 9 июня испытают на прочность теплосети

ГУП «ТЭК СПб» 9 июня проверит на прочность теплосети в семи районах: Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Приморском и Пушкинском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Василеостровском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях, находящихся на теплоснабжении котельных Железноводская улица, 26/2, Уральская улица, 17, переулок Декабристов, 10/2, проспект Кима, 11/3, улица Одоевского, 23/2, наб. реки Смоленки, 1.

В Выборгском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной Шуваловский парк, Вологдина, 2. В Калининском районе будут испытаны сети от котельных к зданиям к зданиям Боткинская улица, 1, 3, 5, Лебедева, 31, Бобруйская уица, 13 (Дом ребенка).

В Колпинском районе испытания затронут распределительные теплосети от котельных п. Петро-Славянка, улица Клубная, 1/5 и улица Коммунаров, 2. В Красногвардейском районе будут испытаны распределительные тепловые сети от котельных: улица Стахановцев, 4А и Уткин проспект, 13/5.

В Приморском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной пос. Лисий Нос, Деловая улица, 3. В Пушкинском районе в испытаниях будут задействованы распределительные и внутриквартальные тепловые сети от котельной п. Шушары, улица Школьная, 56 в границах улиц Школьная, Пушкинская, Первомайская, а также от котельных Пулковское шоссе, 42 и Колпинская ферма, 5.