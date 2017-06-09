  • 9 Июнь 2017
USD 09.06.2017 56.9857 +0.3979
USD ММВБ 12:16 56.93900  
EUR 09.06.2017 64.1488 +0.4309
EUR ММВБ 12:16 64.0130  
Нефть($) 09.06.2017 47.98 +0.10
Нефть(p) 09.06.2017 2734.17 +24.75

В семи районах Петербурга 9 июня испытают на прочность теплосети

Автор:


© Фото: sq.com.ua

Темы дня

Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

ГУП «ТЭК СПб» 9 июня проверит на прочность теплосети в семи районах: Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Приморском и Пушкинском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Василеостровском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях, находящихся на теплоснабжении котельных Железноводская улица, 26/2, Уральская улица, 17, переулок Декабристов, 10/2, проспект Кима, 11/3, улица Одоевского, 23/2, наб. реки Смоленки, 1.

В Выборгском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной Шуваловский парк, Вологдина, 2. В Калининском районе будут испытаны сети от котельных к зданиям к зданиям Боткинская улица, 1, 3, 5, Лебедева, 31, Бобруйская уица, 13 (Дом ребенка).

В Колпинском районе испытания затронут распределительные теплосети от котельных п. Петро-Славянка, улица Клубная, 1/5 и улица Коммунаров, 2. В Красногвардейском районе будут испытаны распределительные тепловые сети от котельных: улица Стахановцев, 4А и Уткин проспект, 13/5.

В Приморском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной пос. Лисий Нос, Деловая улица, 3. В Пушкинском районе в испытаниях будут задействованы распределительные и внутриквартальные тепловые сети  от котельной п. Шушары, улица Школьная, 56 в границах улиц Школьная, Пушкинская, Первомайская, а также от котельных Пулковское шоссе, 42 и Колпинская ферма, 5.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День России в Петербурге: фестивали цветов, красок и военной техники

    Увидеть самые красивые цветы, познакомиться с новыми экстремальными видами спорта, пройти квест на знание истории страны – все это и многие другое можно сделать в предстоящие праздничные выходные вместе с афишей «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm