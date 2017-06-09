В Петербурге 9 июня ожидаются ливни и грозы. При этом сохранится теплая погода - днем от 15 до 17 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. В начале дня дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер переменных направлений слабый", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Восход солнца был в 03:40, закат будет в 22:16. Синоптики обещают, что дождливая погода ждет Северную столицу также в субботу, 10 июня.