Екатерининский парк принимает родителей с детьми в колясках бесплатно. В этом году им не придется платить за ухоженные дорожки и чистый воздух в бывшей царской резиденции, пишет "Комсомольская правда".

Предложением могут воспользоваться мамы и папы, бабушки и дедушки с маленькими детьми. Если побродить захочется всей семьей, придется купить дополнительные билеты: акция распространяется на одного взрослого с ребенком в коляске.

"Эта мера принята, прежде всего, для местных жителей. У нас гуляет очень много мамочек с детьми, и мы решили пойти им навстречу. Парк будет бесплатным вплоть до 20 октября, когда заканчивается летний сезон, и мы вовсе перестаем брать деньги за вход", - рассказала пресс-секретарь музея-заповедника "Царское село" Дарья Синицына.