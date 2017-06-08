Северная столица отметила День петербургских кошек и котов (ФОТО)

Сегодня, 8 июня, Северная столица отметила День петербургских кошек и котов. В этот день предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям – отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин.

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Праздник стали отмечать с 2005 года, когда арт-группа «Митьки», разместила на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина. Фамилию выбрали неслучайно: по случаю праздника кошку нарядили в тельняшку, которая давно стала своего рода униформой «митьков».

История события началась еще в 1999 году, когда петербургский предприниматель Илья Ботка подарил городу две скульптуры — кота Елисея и кошку Василису. По предложению историка Сергея Лебедева, они «поселились» на карнизах Малой Садовой улицы - друг напротив друга.

Кроме того, именно 8 июня была открыта «Республика кошек», первому котокафе в Европе сегодня исполнилось шесть лет. Перед входом прошло открытие скульптуры котенка Фунтика, он вернулся на свое место, пройдя полугодовую реставрацию после попытки кражи осенью 2016 года. День котов продолжат праздновать 10 июня.

Фото: vk.com/8june

Фото: Instagram / @nau_spb

Эрмитажные коты. Фото: Instagram / @hermitagecats