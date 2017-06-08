Картина дня: выборы в Великобритании и взрыв у посольства США в Киеве

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали досрочные парламентские выборы в Великобритании. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Санкт-Петербург.ру» (10:00), «Пятый канал» (14:45) и «Метро» (15:05).

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и проработают до 22:00 (00:00 мск). Результаты голосования объявят к утру пятницы, 9 июня.

Главными претендентами на пост премьер-министра страны, которого выбирает парламент страны, являются действующая глава правительства Тереза Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин. Мэй 14 апреля объявила о своем намерении распустить Палату общин и провести досрочные выборы.

Предыдущие выборы в парламент прошли в мае 2015 года. По их результатам Консервативная партия получила 330 из 650 мест. У лейбористов в конечном итоге оказалось 232 места, у Шотландской национальной партии - 54, у либеральных демократов - девять.

Основная интрига досрочных выборов заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет. Опросы населения Великобритании показывают преимущество консерваторов, но разброс в оценках очень большой.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал взрыв на территории посольства США в Киеве. Изначально новость произвела фурор, а происшествие называли терактом, однако к вечеру председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что ЧП квалифицировали как «злостное хулиганство».

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации данного события как злостное хулиганство», – заявил Князев.

Он также добавил, что контроль за расследованием в данном уголовном производстве возложен на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

«В рамках данного уголовного производства для объективного исследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью», – резюмировал Князев.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Телеграф».