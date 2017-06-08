Петербургские автобусы украсили к Кубку конфедераций. Официальная футбольная символика появилась сразу на нескольких маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Прежде всего речь идет об автобусе № 39Э, который курсирует от станции метро «Московская» и до Пулково. Маршрут включен в список «маршрутов соревнований», поэтому в автобусах будет предоставлено право бесплатного проезда предъявителю билета на матч и паспорта болельщика в течение всего дня проведения матча и четырех часов после его окончания.

Также в списке городские автобусы № 49, 128 и 158 и все линии автобусов-шаттлов. Для удобства пассажиров объявления о праве бесплатного проезда будут транслироваться в салонах автобусов на русском и английском языках.

На период проведения соревнований трасса маршрута № 39Э будет продлена до Московского вокзала, чтобы гости Петербурга могли комфортно добраться до центра города. О новом графике движения сообщат дополнительно.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.