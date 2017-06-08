Петербуржцы просят Путина распустить Законодательное собрание

Петербуржцы просят президента РФ Владимира Путина распустить Законодательное собрание шестого созыва. Петиция на сайте Change.org набрала почти 500 подписей.

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Жители Северной столицы считают, что "новоизбранный состав ЗакСа, за исключением нескольких депутатов, показал свой антинародный настрой".

"Мы считаем, что ЗакС в нынешнем составе при большинстве "Единой России" надо распустить, поскольку его деятельность не только идет вразрез интересам большинства горожан, но и наносит колоссальный вред Петербургу", - говорится в петиции.

В качестве примеров приведены ситуацаии с передачей Исаакиевского собора Руссской православной церкви, одобрение парламентом застройку парка Малиновка, застройку зеленой зоны парка 300-летия Петербурга в Приморском районе, застройку территории около Пулковской обсерватории, из-за которой невозможно работать, и многое другое.

Парламент Петербурга представляют следующие депутаты:

"Единая Россия" – Вячеслав Макаров, Юлия Мартемьянова, Дмитрий Тугов, Александр Тетердинко, Андрей Кутепов, Юрий Гладунов, Вера Сергеева, Владимир Носов, Анастасия Мельникова, Евгений Никольский, Роман Коваль, Александр Ваймер, Алексей Цивилев, Сергей Соловьев, Мария Щербакова, Константин Чебыкин, Анатолий Дроздов, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Александр Ходосок, Михаил Погорелов, Андрей Анохин, Андрей Горшечнико, Галина Назарова, Борис Ивченко, Андрей Васильев, Денис Четырбок, Сергей Никешин, Михаил Барышников, Алексей Макаров, Павел Зеленков, Любовь Егорова, Юрий Авдеев, Юрий Бочков, Елена Киселева;

"Справедливая Россия" – Александр Егоров, Алексей Ковалёв, Надежда Тихонова;

"Партия Роста"– Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко;

ЛДПР – Олег Капитанов, Максим Яковлев, Виктор Сысоев;

КПРФ – Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов;

"Яблоко" – Борис Вишневский, Михаил Амосов.