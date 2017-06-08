Пляж Петропавловской крепости закрыли из-за «Алых парусов»

Общественный пляж Петропавловской крепости закрыли на месяц из-за подготовки к празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет 23 июня. Об этом сообщают в группе «Образовательно-обменный проект «Право на воду» в социальной сети «ВКонтакте».

«Складывается впечатление, что городской администрации гораздо важнее ФИФА, «Алые паруса», ПМЭФ и прочее, чем горожане. Закрывать на целый месяц единственный пляж в центре города - это варварство. Будто бы у нас десять месяцев лета в году», - пишут петербуржцы.

В группе предлагют отправить обращение имя губернатора Георгия Полтавченко с просьбой вести подготовку к мероприятию ночью, а в дневное и вечернее время открыть доступ горожанам к пляжу Петропавловской крепости, прикрепив фотографию с датами закрытия - с 5 июня по 7 июля.

Ранее жители Северной столицы также пожаловались на закрытие Яхтенного моста из-за Кубка конфедераций, после этого МВД пообещало открыть мост в ближайшее время.

Фото: vk.com/pravonavody