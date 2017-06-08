МВД пообещало открыть Яхтенный мост в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте управления по Петербургу и Ленобласти.

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Мост был закрыт утром 6 июня, тогда сообщалось, что его закрыли для безопасности вплоть до начала Кубка конфедераций, 17 июня.

Сейчас же правоохранительные органы отчитались, что Яхтенный мост временно закрыт из-за плановой проверки систем безопасности "Зенит-арены" и прилегающей территории, в том числе подъездных путей к мосту.

"В связи с этим пешеходный мост был временно закрыт. Ограничения движения по Яхтенному мосту будут сняты в ближайшее время", - отметили в МВД.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

Яхтенный мост через реку Большую Невку был открыт 26 мая, это было приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытали только футбольные болельщики, которые посетили тестовые матчи на "Зенит-арена" 7 и 17 мая.

Пешеходный мост стал одним из требований ФИФА, он обеспечит доступ зрителей к стадиону. Стоимость моста составила 1,86 млрд рублей, в строительство вложились компании "Метрострой", "Пилон", "АБЗ-Дорстрой", "ВАД" и "ПО «Возрождение". Длина моста 490 метров, а ширина - 17 метров.