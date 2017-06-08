Прокуратуру Петербурга просят проверить депутатские декларации о доходах. С такой инициативой выступили активисты международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Активисты организации с помощью проекта "Декларатор" провели мониторинг соблюдения норм декларирования доходов и имущества парламентариев Северной столицы.

Согласно законодательству, на сайтах муниципальных образований должны были быть размещены сведения о доходах всех депутатов без исключения, а не только руководителей муниципалитетов.

Выяснилось, что в 2017 году 55 муниципалитетов не опубликовали сведения о депутатских доходах и имуществе, из них 10 вообще не опубликовали никаких сведений - не только о депутатах, но и о руководителях муниципалитетов.

Transparency International обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку и принять меры для опубликования необходимых сведений. Кроме того, в организации считают, что правоохранительные органы должны наказать депутатов, вплоть до досрочного прекращения их полномочий.

Также среди требований - принять меры в отношении должностных лиц муниципальных образований, не опубликовавших сведения, предоставленных муниципальными депутатами.

Активисты опубликовали карту Петербурга, на которой с помощью цвета указано, где не опубликованы декларации: черный - не опубликовали сведения о доходах, фиолетовый - опубликовали сведения о доходах депутатов в 2016 году, но не стали этого делать в 2017-ом, синий - опубликовали сведения о доходах депутатов, зеленый - сведения о доходах депутатов опубликованы и в 2016, и в 2017 году. Все данные от 1 июня 2017 года.

Transparency International постоянно проверяет петербургский парламент - например, в конце мая активисты потребовали проверить доходы и расходы депутата петербургского Законодательного собрания Михаила Погорелова.

Последним громким делом организации стала найденная в Донецке незадекларированная квартира депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Эти данные Поклонская назвала клеветой и направила обращения в правоохранительные органы с требованием проверить на законность деятельность антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия".

Фото: transparency.org.ru