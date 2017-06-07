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Албин: Застройки парка Малиновка не будет

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© Фото: Сергей Мамонтов / РИА "Новости"

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При этом депутаты ЗакСа уже одобрили застройку парка.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что застройки парка Малиновка не будет, несмотря на принятые 7 июня парламентом Северной столицы поправки в Генплан. Согласно им, часть парка Малиновка перейдет в зону деловой застройки.

Отвечая на реплику журналиста о том, что строительство в парке невозможно, Албин сказал, что "там и не будет застройки". Он подчеркнул, что губернатор Георгий Полтавченко выступает за сохранение культурного наследия и расширение зон зеленых насаждений.

Конфликт между ЗакСом и Смольным по поводу застройки Малиновки в Красногвардейском районе возник еще в 2015 году. Тогда депутаты также приняли Генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара должны были отдать служителям культа под застройку 67-метровой церковью.

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено. Сегодня, 7 июня, Албин подчеркнул, что позиция Смольного остается неизменной.

"Наша позиция была озвучена и остается неизменной. В Смольном работают законопослушные граждане, и мы будем выполнять закон, принятый ЗакСом. Позиция правительства Петербурга отличается от позиции ЗакСа", - сказал вице-губернатор.

Депутаты петербургского Законодательного собрания 7 июня одобрили застройку парка Малиновка. Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок.

Решение парламента возмутило жителей Красногвардейского района. Защитники парка утром вышли на пикеты около Мариинского дворца, однако депутаты не услышали мнение горожан.

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