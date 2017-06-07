Оплатить проезд в автобусах Петербурга можно будет мобильным телефоном или банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

С 8 июня новый способ оплаты будет доступен на маршрутах №39 и №39Э, курсирующих между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково». До конца августа 2017 года технологию обещают внедрить пассажиров всех 1900 автобусов предприятия.

Оплатить проезд банковской картой можно будет на одном из обычных оранжевых терминалов в салоне (валидаторов). Он расположен на поручне при входе во вторую дверь автобуса и отмечен ярким информационным стикером.

На одном и том же терминале к оплате принимаются банковские карты с бесконтактной технологией (МИР, MasterCard, VISA), мобильные устройства с поддержкой SamsungPay, ApplePay, AndroidPay, а также традиционные проездные билеты длительного пользования, включая карты «Подорожник». Подтверждением успешной оплаты будет зеленая стрелка на экране терминала.