Путин подписал закон об уголовной ответственности за «группы смерти»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Новый закон о «группах смерти» подготовила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Теперь уголовный кодекс дополнен тремя новыми статьями: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

В пояснительной записке Яровая указала, что законопроект направлен против администраторов так называемых «групп смерти» - сетевых сообществ, которые якобы способствуют подростковым самоубийствам.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым.

По решению суда Филипп Будейкин останется под стражей до 20 августа. Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.