Вылет участников совещания по авиапрому задержали из-за поломки самолета

Вылет самолета с участниками совещания по вопросу поддержки авиационной промышленности задержали из-за поломки.

Самолет Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Ту-214 утром 7 июня должен был вылететь из Москвы в Ульяновск, однако его задержали, чтобы поменять деталь.

"Необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету", - цитирует ТАСС пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

На борту вместе с журналистами находятся генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, а также руководитель Росавиации Александр Нерадько. Все они ждали вылета на совещание с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Ульяновске.

Самолеты СЛО "Россия" ломаются не первый раз, например, российская делегация, направлявшаяся на саммит АТЭС в Перу, из-за поломки двигателя вынужденно задержалась в Лиссабоне на сутки.