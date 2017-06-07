Движение по Поклонногорскому путепроводу откроют до конца года, на данный момент он построен на 50%. Сейчас завершаются работы по переустройству инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Для пуска рабочего движения генеральному подрядчику, компании «Возрождение», осталось выполнить бетонирование плиты проезжей части, устройство подходов к путепроводу, а также устройство асфальтобетонного покрытия и барьерного ограждения.

В 2012 году Дирекция транспортного строительства Смольного (ДТС) заключила договор на строительство путепровода с «Мостоотрядом №19», речь шла о контракте стоимостью 1,9 млрд рублей.

В 2014 году подрядчик получил аванс в 570 млн рублей. В обеспечение возврата аванса гарантом исполнения контракта – ПАО «Банк Санкт-Петербург». Банк обязался выплатить деньги, если подрядчик ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по контракту. Такая же сумма должна была быть выплачена, если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или не возвратил неиспользованный аванс.

Контракт был расторгнут с «Мостоотрядом №19» через суд в прошлом году «в связи с существенными нарушениями подрядчиком условий госконтракта». К работам была привлечена компания «Возрождение». Причем, как подтвердил суд, ДТС незаконно заключила контракт с «Возрождением» - без проведения соответствующего конкурса.

В январе текущего года ПАО «Банк Санкт-Петербург» вернул в бюджет Петербурга 535 млн рублей за Поклонногорскую развязку.