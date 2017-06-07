Депутаты ЗакСа вновь отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

"Проект по референдуму не внесли в повестку - 10 голосов. Ничего, я буду это предлагать на каждом заседании. Пока не рассмотрят", - написал парламентарий.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки дня.

Более того, комитет по законодательству ЗакСа внес поправку в законопроект о референдуме, которая ужесточает возможность проведения народного голосования в Петербурге.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.