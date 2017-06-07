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Названы самые пьющие регионы‍ России

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© Фото: Сергей Мальгавко / РИА «Новости»

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Антирейтинг возглавила Магаданская область.

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы‍ России. Антирейтинг возглавила Магаданская область, показатель потребления в 2016 году там составил более 14 литров чистого спирта на душу населения. Об этом сообщают «Известия».

В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми - в них показатель превысил 13 литров. Московская область стала чемпионом по потреблению пива - на каждого жителя приходится более 90 литров за год.

Самыми малопьющими регионами стали Ингушетия и Чечня - 0,1 литров, за ними идет Кабардино-Балкарская Республика - 0,5 литров, а также Республика Северная Осетия - Алания - 0,6 литров.

Из доклада Роспотребнадзора «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения» за прошлый год следует, что за последние пять лет продажи крепких алкогольных напитков в России снизились на 40%.

По данным Росстата, в 2011 году продажи водки и ликероводочной продукции составили почти 1,51 млрд литров, а в 2016 году было реализовано 930 млн литров. Среднее по стране годовое потребление на душу населения в пересчете на этанол упало за эти пять лет с 10,9 до 6,6 литров.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на снижение продаж повлиял комплекс факторов - запретительные меры и проводимая государством акцизная политика. Наиболее существенное влияние оказали нормы закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...», которые начали действовать с конца 2012 года, - ограничение времени и мест продаж алкоголя.

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