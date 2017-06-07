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В семи районах Петербурга 7 июня испытают на прочность теплосети

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© Фото: t-l.ru

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Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В семи районах Петербурга 7 июня испытают на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

«Теплосеть» сегодня будет проверять трубы в Кировском и Красносельском районах. В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам: улица Червонного Казачества, улица Морской Пехоты, улица Маршала Казакова, проспект Маршала Жукова, улица Маршала Захарова, улица Десантников, улица Рихарда Зорге, улица Доблести.

ГУП «ТЭК СПб» займется еще пятью районами Северной столицы: Выборгским, Красногвардейским, Московским, Невским и Пушкинским.

В Выборгском районе пройдут испытания на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях от котельных: Большой Сампсониевский проспект, 52, улица Смолячкова, 5, Большой Сампсониевский проспект, 45Б, а также в зоне, ограниченной проспектами Энгельса, Тореза, Удельным; улицами Манчестерской и Поклонногорской.

В Красногвардейском районе будут распределительные сети от котельных Среднеохтинский проспект, 2Б, 22, 28/17. В Московском районе испытания затронут распределительные теплосети от котельных Московский проспект 66/2, 74/2, 94-96.

В Невском районе испытают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети:

- зоны котельной, включая кварталы 7,7А,8 (часть), 8А, 9, 10, 33, 34, 3Г, 4А, 4В, 4Г СУН;

- тепловые сети к домам Болшевиков, 27, Крыленко, 26, Крыленко, 14, Дальневосточный проспект, 14;

- зоны теплоснабжения "Невского вывода" от ТЭЦ-5, включая кварталы 8(часть), 11, 12, 14 (часть от ТК-76 и ТК-79 по Товорищескому проспекту), 15, 26 СУН;

- часть зоны теплоснабжения второй Правобережной котельной: кварталов 13, 14 (часть от ТК-87 по улице Коллонтай), 24 (часть от ТК-86 по улице Коллонтай), 25 СУН.

В Пушкинском районе будут испытаны распределительные тепловые сети от котельных в городе Пушкин, улица Малая, 14а, 52 и в городе Павловск, Песчаный переулок, 4.

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