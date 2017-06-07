В Петербурге 7 июня будет облачно и ветрено. Температура воздуха днем от восьми до десяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный 6-11 м/с.", - говорится в сообщении ведомства.

При этом главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов неоднократно заявлял, что среда будет ясной и теплой.

На сайте "Форека" также в прогнозе солнечная погода весь день, ветер всего 1-3 м/с и 20 градусов тепла. Восход солнца был в 03:42, закат будет в 22:13.

Днем ранее, 6 июня, глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды.