Во «ВКонтакте» появились бесплатные стикеры в честь дня рождения Пушкина

Во «ВКонтакте» появились бесплатные стикеры в честь дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня, 6 июня, ему бы исполнилось 218 лет.

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Картинки разработали совместно с Министерством культуры РФ. Персонажами стикеров стали герои романов "Евгений Онегин" и "Дубровский", сказок и поэм Пушкина, а также сам прозаик.

При наведении курсора на изображение высветится информация о том, кому оно посвящено. Всероссийский музей А. С. Пушкина подготовил специальную программу празднования знаменательного события: фестиваль, концерты и экскурсии в Петербурге.

Фото: vk.com