По Михайловской улице с 7 июня ограничат движение транспорта. Причиной закрытия дороги станет праздник частной компании - ювелирного дома «ГолдЮнион». Об этом сообщается на сайте ГУ ДОДД.

С 00:00 до 18:00 7 июня будет запрещена остановка транспортных средств по крайней правой полосе движения в направлении от Невского проспекта к площади Искусств (вдоль дома номер 4 по Михайловской улице).

С 18:00 до 23:59 8 июня будет закрыта крайняя правая полоса в направлении от Невского проспекта к площади Искусств (вдоль дома номер 4 по Михайловской улице). Схема ОДД доступна по этой сслыке.