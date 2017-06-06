ГУП «Петербургский метрополитен» выпустил карту «Подорожник» с новым дизайном. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

Электронный билет можно приобрести во всех кассах метро с 7 июня. Функциональные возможности нового «Подорожника» не изменились, тираж ограничен.

На прошлой неделе также поступила в продажу объединенная транспортная карта Петербурга («Подорожник») и Москвы («Тройка»).

Пока что карту «Подорожник-Тройка» можно приобрести только в кассах станций метрополитена, расположенных в непосредственной близости от Московского и Ленинградского вокзалов: в Петербурге это станция «Площадь Восстания» (вестибюль-2), в Москве – станция «Комсомольская».

Фото: metro.spb.ru