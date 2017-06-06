Станцию метро "Гражданский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 10:28 из-за бесхозного пакета, который нашли на платформе. "В 11:12 "Гражданский проспект" открыта, пакет удален", - уточнили в метрополитене.

По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", во время закрытия станции образовалась "паника и давка", так как автобусы ехали до "Академической" переполненными.

Фото: vk.com/spb_today