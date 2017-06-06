Три станции петербургского метро оборудуют "умной" системой видеонаблюдения

Три станции петербургского метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения: "Лесную", "Горьковскую" и "Петроградскую". Сейчас ГУП "Петербургский метрополитен" ищет подрядчика, на сайте госзакупок опубликован конкурс на проведение работ.

"Умная" система обойдется в 141 млн рублей, монтаж необходимо будет завершить к 30 ноября текущего года. На сегодняшний день интеллектуальным видеонаблюдением оборудована лишь треть подземки Северной столицы.

Подобную систему распознавания лиц устанавливали с 2010 по 2015 годы, тогда на работы были потрачены два с лишним млрд рублей - 2,1 млрд рублей федеральных денег и почти 230 млн из городского бюджета.

При этом ни одного преступника "умная" система за это время так и не нашла. После провала эксперимента на станциях метро стали искать не преступников, а бесхозные предметы. В данный момент система охватывает 230 зон на 23 станциях.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Более того, в тот день мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции "Площадь Восстания" был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель. "Умная" система не спасла от теракта.