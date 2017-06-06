В России создадут комиссию по борьбе с вмешательством во внутренние дела страны. Она будет работать в Совете Федерации и займется анализом российского и международного законодательства и разработкой законопроектов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, комиссия сосредоточится на мониторинге "враждебной активности иностранных государств и международных организаций на российском направлении". Собеседники издания подчеркнули, что это "вынужденная и исключительно правовая реакция на резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов в нашей стране".

"Каналами воздействия" источники "Коммерсанта" назвали зарубежные и лояльные Западу российские СМИ, а также неправительственные организации, ставящие целью "нагнетание протестных настроений в России".

Инициатива появилась сразу после встреч Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, в ходе которых "президент РФ категорически отмел обвинения России во вмешательстве" в дела других стран, заявив, что Россия сама "является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне".