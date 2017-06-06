ГУП «ТЭК СПб» 6 июня проверит на прочность теплосети в шести районах: Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Приморском и Пушкинском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Выборгском районе пройдут испытания на распределительных и внутриквартальных тепловых сетях от котельных: Лесной проспект, 61/3, 59/7, Школьный переулок, 10. В Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной к зданию Бобруйская улица, 13 (Дом ребенка).

В Красногвардейском районе будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети в границах улиц: 1) Гранитная улица, улица Громова, Таллинская улица; проспект Шаумяна, Новочеркасский проспект; 2) Гранитная улица, Заневский проспект, Республиканская улица, Новочеркасский проспект, улица Стахановцев, Таллинская улица, проспект Шаумяна.

В Московском районе испытания затронут теплосети от котельных: Детский переулок, 4/2, улица Коли Томчака, 14/2, Ломаная улица, 6, Московский проспект, 124/2, 125/2, 138/2.

В Приморском районе испытают тепловые сети - от котельной "Молодежная" в границах раздела с котельной "Приморская" в ТК-14А по Серебристому бульвару и ТК-2 по улице Матроса Железняка, 57; от котельных Чернореченская, наб. Черной речки, 14, Лахтинский проспект, 98/2, П-Сабировская, 42А.

В Пушкинском районе будут испытаны распределительные тепловые сети от котельных в городе Пушкин: Кадетский, 15, Саперная, 49а, а также распеределительные и квартальные тепловые сети зон теплоснабжения котельных 2-Пушкинская, 6-Пушкинская, а также 3-Пушкинская в границах улиц: Железнодорожная, Хазова, А.Толстого, Оранжерейная, Октябрьский буль, Софийский буль, Кадетсий буль, Саперная, Павловское шоссе, Софийский буль и Железнодорожная.

Кроем того, "Теплосеть Петербурга" сегодня, 6 июня, проверяет на прочность трубы в Кировском районе.